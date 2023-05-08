Александр Мостовой: судья Кукуян нормально отработал матч «Зенит» — «Спартак», даже хорошо

Бывший российский футболист Александр Мостовой оценил судейство в матче 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (3:2).

«Я с настороженностью смотрел матч «Зенит» — «Спартак» после последних грубых судейских ошибок. Но считаю, что Кукуян отработал нормально. Я бы даже сказал, что хорошо. Удаление Дуарте — стопроцентное. Он ещё должен был подойти к Малкому и извиниться: у него могла быть страшная травма. Пенальти в ворота «Зенита» справедливый.

В первом тайме был спорный момент с неназначенным одиннадцатиметровым на Бальде. Для меня — именно по-футбольному — это не пенальти. Я много раз об этом говорил и возмущался: защитник ставит ногу перед прострелом и случайно по инерции совершает наступ. Судьи ошибаются, потому что не знают, как трактовать игровые моменты.

Судить надо по-футбольному. Понятно, что арбитрам тяжело: они в футбол не играли. Но хоть какой-то градус должен же быть. Идёт борьба в середине поля — контакты, стыки, но футболист стоит на ногах. А в штрафной при точно такой же борьбе он берёт и падает. Почему? Потому что знает, что здесь могут дать пенальти, вот и всё», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.