«Локомотив» — «Сочи»: железнодорожники дважды забили в концовке первого тайма
Поделиться
В эти минуты проходит встреча «Локомотива» и «Сочи» в матче 26-го тура чемпионата России. Команды играют на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
08 мая 2023, понедельник. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Тикнизян – 41' 2:0 Карпукас – 45+3' 3:0 Изидор – 76'
На 41-й минуте «Локомотив» вышел вперёд благодаря голу Наира Тикнизяна.
Всего через шесть минут после этого Артём Карпукас удвоил преимущество своей команды.
В матче первого круга в Сочи сильнее оказались хозяева, разгромившие железнодорожников со счётом 4:0.
«Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка в 25 играх. «Сочи» располагается на девятом месте, имея в активе 34 очка после тех же 25 матчей.
Комментарии
- 8 мая 2023
-
18:50
-
18:44
-
18:29
-
18:20
-
18:14
-
18:14
-
18:13
-
18:10
-
17:57
-
17:50
-
17:50
-
17:47
-
17:46
-
17:45
-
17:30
-
17:22
-
16:58
-
16:56
-
16:51
-
16:40
-
16:38
-
16:34
-
16:20
-
16:08
-
16:05
-
15:58
-
15:52
-
15:48
-
15:43
-
15:41
-
15:24
-
15:24
-
15:13
-
15:12
-
15:04
Партнерский контент