«Локомотив» — «Сочи»: железнодорожники дважды забили в концовке первого тайма

В эти минуты проходит встреча «Локомотива» и «Сочи» в матче 26-го тура чемпионата России. Команды играют на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 41-й минуте «Локомотив» вышел вперёд благодаря голу Наира Тикнизяна.

Всего через шесть минут после этого Артём Карпукас удвоил преимущество своей команды.

В матче первого круга в Сочи сильнее оказались хозяева, разгромившие железнодорожников со счётом 4:0.

«Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка в 25 играх. «Сочи» располагается на девятом месте, имея в активе 34 очка после тех же 25 матчей.