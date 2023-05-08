«Локомотив» — «Сочи»: железнодорожники довели счёт до разгромного

В эти минуты проходит встреча «Локомотива» и «Сочи» в матче 26-го тура чемпионата России. Команды играют на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 76-й минуте форвард железнодорожников Вильсон Изидор забил третий мяч в ворота «Сочи».
Ранее, на 41-й минуте «Локомотив» вышел вперёд благодаря голу Наира Тикнизяна.
Спустя всего шесть минут Артём Карпукас удвоил преимущество своей команды.
В матче первого круга в Сочи сильнее оказались хозяева, разгромившие железнодорожников со счётом 4:0.
«Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка в 25 играх. «Сочи» располагается на девятом месте, имея в активе 34 балла после 25 туров.
- 8 мая 2023
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