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«Локомотив» — «Сочи»: железнодорожники довели счёт до разгромного

«Локомотив» — «Сочи»: железнодорожники довели счёт до разгромного
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В эти минуты проходит встреча «Локомотива» и «Сочи» в матче 26-го тура чемпионата России. Команды играют на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
08 мая 2023, понедельник. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
3 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Тикнизян – 41'   2:0 Карпукас – 45+3'   3:0 Изидор – 76'

На 76-й минуте форвард железнодорожников Вильсон Изидор забил третий мяч в ворота «Сочи».

Ранее, на 41-й минуте «Локомотив» вышел вперёд благодаря голу Наира Тикнизяна.

Спустя всего шесть минут Артём Карпукас удвоил преимущество своей команды.

В матче первого круга в Сочи сильнее оказались хозяева, разгромившие железнодорожников со счётом 4:0.

«Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка в 25 играх. «Сочи» располагается на девятом месте, имея в активе 34 балла после 25 туров.

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