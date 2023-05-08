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Тарханов: «Зенит» выиграл РПЛ по делу. Самый стабильный клуб России

Тарханов: «Зенит» выиграл РПЛ по делу. Самый стабильный клуб России
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал победу санкт-петербургского «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

«Конечно, стали чемпионами по делу. Они как начали с первого места, так и закончили. Самый стабильный клуб России, о чём тут можно говорить», — сказал Тарханов в интервью Vprognoze.ru.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России после того, как в матче 26-го тура национального чемпионата обыграл московский «Спартак» со счётом 3:2. Голами в составе петербуржцев отметились Клаудиньо, Андрей Мостовой и Иван Сергеев.

Для команды Сергея Семака этот завоёванный трофей стал пятым подряд и десятым в истории с учётом чемпионатов СССР. За десятую победу «Зенит» получил вторую звезду на футболках.

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