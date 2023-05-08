Фото: Хасбик посетил матч махачкалинского «Динамо» и «Нефтехимика»

Российский блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, стал гостем футбольного матча 30-го тура Первой лиги между «Динамо» из Махачкалы и «Нефтехимиком» из Нижнекамска (2:0), который состоялся в субботу, 6 мая.

Фото: ФК «Динамо Мх»

После 30 туров махачкалинское «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги с 44 очками. Лидером является калининградская «Балтика».

21-летний Хасбулла Магомедов уже нескольких лет пользуется популярностью в индустрии смешанных единоборств. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что российский блогер подписал пятилетнее соглашение с UFC, которое подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие.