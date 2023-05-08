Юсупов показал пример честной игры, прервав опасную атаку из-за травмы соперника

В эти минуты «Локомотив» проводит матч 26-го тура чемпионата России с «Сочи». На 33-й минуте матча полузащитник «Сочи» Артур Юсупов прервал опасную атаку своей команды, выбив мяч в аут. Игрок увидел, что защитник «Локомотива» Станислав Магкеев получил травму, и не стал продолжать игру.

Игра продолжилась после замены Магкеева на Ивана Кузьмичёва. Наир Тикнизян забил первый гол на 41-й минуте, а в компенсированное время Артём Карпукас удвоил преимущество хозяев. В эти минуты идёт второй тайм.

В матче первого круга в Сочи сильнее оказались хозяева, разгромившие железнодорожников со счётом 4:0. «Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка в 25 играх. «Сочи» располагается на девятом месте, имея в активе 34 балла после 25 туров.