Юсупов показал пример честной игры, прервав опасную атаку из-за травмы соперника

В эти минуты «Локомотив» проводит матч 26-го тура чемпионата России с «Сочи». На 33-й минуте матча полузащитник «Сочи» Артур Юсупов прервал опасную атаку своей команды, выбив мяч в аут. Игрок увидел, что защитник «Локомотива» Станислав Магкеев получил травму, и не стал продолжать игру.
Игра продолжилась после замены Магкеева на Ивана Кузьмичёва. Наир Тикнизян забил первый гол на 41-й минуте, а в компенсированное время Артём Карпукас удвоил преимущество хозяев. В эти минуты идёт второй тайм.
В матче первого круга в Сочи сильнее оказались хозяева, разгромившие железнодорожников со счётом 4:0. «Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка в 25 играх. «Сочи» располагается на девятом месте, имея в активе 34 балла после 25 туров.
- 8 мая 2023
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