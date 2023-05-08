«Фулхэм» прервал серию поражений в матче с «Лестером», забив пять голов

Завершился матч 35-го тура английской Премьер-Лиги, в котором встречались «Фулхэм» и «Лестер». Игра состоялась в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж». Финальный свисток Роберта Джонса зафиксировал победу хозяев со счётом 5:3.
В первом тайме «Фулхэм» повёл с разницей в три мяча после голов Виллиана, Карлоса Винисиуса и Томаса Кейрни. В начале второго тайма Кейрни сделал счёт 4:0, оформив дубль. Позже дубль оформил и Виллиан, результативно ответивший на гол гостей в исполнении Харви Барнса.
«Лисы» не бросили бороться до финального свистка: в последние 10 минут отличились Джеймс Мэддисон (с пенальти) и ещё раз Барнс, однако времени на то, чтобы попытаться отыграться, не осталось. Отметим также, что на 66-й минуте при счёте 4:1 в пользу хозяев Джейми Варди не реализовал пенальти.
Фулхэм» прервал серию из трёх поражений в чемпионате Англии. Команда занимает десятое место в таблице, набрав 48 очков в 35 матчах. «Лестер» расположился на 16-й строчке, заработав 30 очков. Лидирует в АПЛ «Манчестер Сити» (82).
- 8 мая 2023
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