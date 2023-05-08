Турнирная таблица РПЛ после 26-го тура: «Зенит» — чемпион, ЦСКА поднялся на второе место

По итогам 26-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (64 очка). Сине-бело-голубые в минувшем туре обыграли «Спартак» (3:2) и стали недосягаемыми для всех преследователей. На второе место поднялся ЦСКА (51), обыгравший «Оренбург» (2:1).
Армейцы оттеснили на третью строчку «Ростов» (50), который в эти выходные уступил на своём поле «Факелу» (0:2). «Спартак» (49) после поражения в Санкт-Петербурге спустился на четвёртое место. Замыкает первую пятёрку «Ахмат» (43), разгромивший «Торпедо» (5:1).
«Краснодар» (42) благодаря победе в матче с «Крыльями Советов» (2:1) поднялся на шестое место, а замыкает первую десятку «Сочи» (34), разгромно уступивший «Локомотиву» (0:3) и пропустивший железнодорожников вперёд.
Зону стыковых матчей на 13-м месте открывает «Факел» (24), одержавший вторую подряд победу в чемпионате России. На 14-й строчке расположился «Пари Нижний Новгород» (23). В зоне вылета находятся «Химки» (17) и «Торпедо» (13).
- 8 мая 2023
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