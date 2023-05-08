Капелло – о Месси: он хочет сыграть на чемпионате мира, важно сделать правильный выбор

Будущее форварда «ПСЖ» Лионеля Месси является предметом многочисленных обсуждений, поскольку контракт аргентинца истекает в конце сезона. Известный итальянский специалист Фабио Капелло считает, что Лео предстоит сделать важный выбор, поскольку футболист планирует сыграть на следующем чемпионате мира, который состоится в 2026 году.

«Хочет ли он завершить карьеру в своей родной команде, «Барселоне», придя в согласие с самим собой, или ему нужны деньги? Месси будет счастлив, что бы он ни выбрал в итоге. Он отличный игрок, лучший [в истории], по моему мнению. Если он хочет вернуться в Барселону со своей семьёй, тем лучше. Если он поедет в Саудовскую Аравию, то будет развивать футбол там. Он должен сделать выбор, где завершать карьеру, потому что ранее он сказал, что хочет сыграть на следующем чемпионате мира. Да, это решение будет очень важным для него.

Что касается наказания — «ПСЖ» был прав, наложив санкции на Лионеля Месси после его поездки в Саудовскую Аравию. У всех клубов есть правила. Нужно получить разрешение покинуть страну или город. Это вопрос уважения», — сказал 76-летний тренер на пресс-конференции по случаю вручения наград Laureus World Sports Awards.