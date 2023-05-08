ESPN: «Манчестер Юнайтед» может сохранить де Хеа

«Манчестер Юнайтед» может продлить контракт со своим голкипером Давидом де Хеа, но при одном условии: испанцу не будет гарантировано место в стартовом составе, сообщает ESPN.

По информации источника, боссы «красных дьяволов» летом намерены пригласить в команду нового голкипера, который станет основным. Однако несмотря на это, в планы клуба входит предложение нового контракта для де Хеа.

Сообщается, что у манкунианцев предусмотрена опция автоматического продления соглашения на год со своим вратарём, однако руководство команды хочет сохранить де Хеа на более длительный срок, снизив при этом зарплату футболиста.

Действующий контракт испанского голкипера с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца нынешнего сезона. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

В текущем сезоне на счету вратаря 53 матча за «красных дьяволов» во всех турнирах.

Напомним, что в воскресенье де Хеа допустил ошибку в гостевой игре 35-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом». «Манчестер Юнайтед» в итоге уступил со счётом 0:1 и потерял важнейшие очки в борьбе за попадание в Лигу чемпионов.