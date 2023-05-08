«Сложная ситуация». Нобоа высказался об игре «Сочи»

Нападающий «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал поражение в матче чемпионата России с «Локомотивом».

«Сложная ситуация. Мы играем лучше, показываем хороший футбол, но проигрываем. Не забиваем голы — это главная проблема нынешнего сезона. Сегодня в первом тайме с «Локомотивом» у нас было множество моментов. Может быть, у «Локо» было больше желания. Они хорошо играют этой весной, но моментами мы сегодня играли лучше них», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Матч 26-го тура чемпионата России, в котором встречались московский «Локомотив» и «Сочи», завершился победой хозяев со счётом 3:0. Благодаря этой победе подопечные Михаила Галактионова обошли сочинцев в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» занимает девятую строчку, набрав 35 очков в 26 играх. «Сочи» располагается на десятом месте, у команды 34 очка после 26 туров.