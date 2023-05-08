Нобоа: я отдал все нужные документы для получения гражданства РФ, теперь просто жду
Поделиться
Нападающий «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос о получении гражданства Российской Федерации после матча с «Локомотивом» (0:3).
«Российское гражданство? Не знаю, когда всё будет готово. Я отдал все нужные документы для получения российского гражданства. Теперь просто жду», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Ранее пресс-служба футбольного клуба «Сочи» опровергала информацию о том, что полузащитник Нобоа хочет получить российское гражданство, добавляя, что если игрок изъявит такое желание, «клуб ему поможет».
38-летний Нобоа играет в России уже 16 лет. Полузащитник защищал цвета казанского «Рубина», московского «Динамо», «Ростова», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи».
Комментарии
- 8 мая 2023
-
20:21
-
20:13
-
20:12
-
20:01
-
19:58
-
19:56
-
19:51
-
19:45
-
19:40
-
19:37
-
19:31
-
19:27
-
19:20
-
19:12
-
18:59
-
18:56
-
18:50
-
18:44
-
18:29
-
18:20
-
18:14
-
18:14
-
18:13
-
18:10
-
17:57
-
17:50
-
17:50
-
17:47
-
17:46
-
17:45
-
17:30
-
17:22
-
16:58
-
16:56
-
16:51
Партнерский контент