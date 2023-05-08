Нобоа: я отдал все нужные документы для получения гражданства РФ, теперь просто жду

Нападающий «Сочи» Кристиан Нобоа ответил на вопрос о получении гражданства Российской Федерации после матча с «Локомотивом» (0:3).

«Российское гражданство? Не знаю, когда всё будет готово. Я отдал все нужные документы для получения российского гражданства. Теперь просто жду», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее пресс-служба футбольного клуба «Сочи» опровергала информацию о том, что полузащитник Нобоа хочет получить российское гражданство, добавляя, что если игрок изъявит такое желание, «клуб ему поможет».

38-летний Нобоа играет в России уже 16 лет. Полузащитник защищал цвета казанского «Рубина», московского «Динамо», «Ростова», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи».