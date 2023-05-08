Луиш Фигу прокомментировал возможный трансфер Месси в Саудовскую Аравию

Бывший игрок «Барселоны» и «Реала», а также сборной Португалии Луиш Фигу положительно относится к гипотетическому переходу Лионеля Месси в клуб из Саудовской Аравии. Контракт форварда «Пари Сен-Жермен» истекает в конце сезона, и решение о своём будущем аргентинец ещё не принял.
«Это только предположение, но в любом случае, Месси придётся принять очень личное решение, ему предстоит менять страну, лигу, тренера. Но почему нет. Думаю, его переезд в Саудовскую Аравию может быть интересным шагом. Когда там появляются такие игроки, как Месси и Роналду, с их громадными опытом, талантом, это всегда благотворно сказывается на турнире. Они могут быть примером для местной молодёжи. В этом смысле я думаю, что это хороший вариант, но я не знаю его личных предпочтений.
Санкции? Игроку никогда не понравится, когда его наказывают, но, возможно, у клуба были на то свои причины. Я не знаю. Хорошо, что он извинился, он может играть и помогать команде», — сказал Фигу на пресс-конференции по случаю вручения наград Laureus World Sports Awards.
По слухам, зарплата Месси в Саудовской Аравии может составить € 363 млн в год.
- 8 мая 2023
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