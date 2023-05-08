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12 мая состоится общее собрание клубов РПЛ

12 мая состоится общее собрание клубов РПЛ
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Проведение общего собрания Российской Премьер-Лиги запланировано на 12 мая (начало – в 12:00). На собрании выберут кандидатов в Исполком Российского футбольного союза.

«Клубы в очном формате и посредством видеосвязи выберут кандидатов в Исполком РФС от АФК РПЛ», – сообщает пресс-служба РПЛ.

Напомним, 5 мая РФС объявил о том, что очередная конференция состоится 22 июня. На конференцию приглашаются все члены Союза: представители региональных федераций, лиг, клубов и других организаций, входящих в состав Союза.

В рамках конференции традиционно принимаются стратегические решения о направлениях деятельности Российского футбольного союза и приоритетах развития российского футбола. Кроме того, сообщается, что в 2023 году одним из пунктов повестки дня станут довыборы в исполнительный комитет Российского футбольного союза.

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