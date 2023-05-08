Галактионов высказался о травмах игроков «Локомотива» в игре с «Сочи»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал травмы футболистов своей команды, которые они получили в игре 26-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:0).
«Очень надеемся, что ничего серьёзного с Магкеевым не произошло. Был неприятный момент с коленом. Кузьмичёв безболезненно его заменил, но будем надеяться, что Стас восстановится к следующей игре.
Что касается Дзюбы и задней поверхности бедра… Был небольшой контакт, он получил ушиб и сейчас делает процедуры. Там нет ничего серьёзного.
Напомним, «Локомотив» в домашнем матче 26-го тура разгромил сочинцев благодаря голам Наира Тикнизяна, Артёма Карпукаса и Вильсона Изидора.
Благодаря этой победе подопечные Михаила Галактионова обошли сочинскую команду в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» занимает девятую строчку, набрав 35 очков в 26 играх. «Сочи» располагается на десятом месте, у команды 34 очка после 26 туров.
- 8 мая 2023
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