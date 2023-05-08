«Бережём лучшего молодого футболиста России». Глава «Локомотива» — о здоровье Пиняева
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о состоянии полузащитника Сергея Пиняева.
«Увидим ли Пиняева на поле в этом сезоне? Надеюсь, что да. Восстановление идёт нормально, никаких сложных моментов нет. Но мы просто ещё и бережём лучшего молодого футболиста России», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Пиняев получил повреждение в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1), попросив замену на 20-й минуте. Он пропустил два следующих матча железнодорожников — с «Химками» (5:1) и «Сочи» (3:0). В текущем сезоне РПЛ Пиняев сыграл в 17 матчах (1165 игровых минут), забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.
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