Артур Рамос покинет «Ливерпуль» по окончании сезона

Полузащитник «Ливерпуля» Артур Рамос сообщил, что не останется в мерсисайдском клубе после завершения сезона.

«Следующий сезон мне видится в ярких красках. Он будет решающим в моей карьере. Я должен к нему хорошо подготовиться.

Жду, что смогу показать новую версию Артура. И я надеюсь, у меня будет возможность попрощаться с «Ливерпулем», получив какое-то количество игрового времени.

С тех пор, как я приехал в клуб, Клопп относился ко мне действительно хорошо. Для меня большая честь работать с ним. Он один из лучших тренеров в мире, он всегда хорошо отзывался обо мне, он невероятный человек, и отношение ко мне всегда было действительно хорошим», — приводит слова Артура Goal.com.

В текущем сезоне на счету Артура один матч за «Ливерпуль» во всех турнирах, в котором он не отметился результативными действиями. Полузащитник выступает за мерсисайдцев на правах аренды из «Ювентуса».

Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.