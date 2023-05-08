Артур Рамос покинет «Ливерпуль» по окончании сезона

Полузащитник «Ливерпуля» Артур Рамос сообщил, что не останется в мерсисайдском клубе после завершения сезона.
«Следующий сезон мне видится в ярких красках. Он будет решающим в моей карьере. Я должен к нему хорошо подготовиться.
Жду, что смогу показать новую версию Артура. И я надеюсь, у меня будет возможность попрощаться с «Ливерпулем», получив какое-то количество игрового времени.
С тех пор, как я приехал в клуб, Клопп относился ко мне действительно хорошо. Для меня большая честь работать с ним. Он один из лучших тренеров в мире, он всегда хорошо отзывался обо мне, он невероятный человек, и отношение ко мне всегда было действительно хорошим», — приводит слова Артура Goal.com.
В текущем сезоне на счету Артура один матч за «Ливерпуль» во всех турнирах, в котором он не отметился результативными действиями. Полузащитник выступает за мерсисайдцев на правах аренды из «Ювентуса».
Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
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