Глава «Локомотива» Нагорных: говорить, что нас не устраивает судейство, неспортивно

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал работу судей в матчах с участием железнодорожников.
«Много ли у меня вопросов к судейскому корпусу? За вторую часть сезона, к которой я имею отношение, вопросов не так много. После самого яркого матча со «Спартаком» в Кубке России были — только это. Больше никаких моментов, за которые мы могли бы предъявить, не было.
Устраивает ли меня работа Каманцева (глава судейского департамента РФС. — Прим. «Чемпионата»)? Мы не можем оценивать работу судейского корпуса РФС — это неправильно. Спорт — соперничество двух команд или спортсменов. Говорить, что нас не устраивает судейство, неспортивно. Оценивать работу всех судей должен РФС», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 8 мая 2023
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