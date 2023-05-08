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Глава «Локомотива» Нагорных: говорить, что нас не устраивает судейство, неспортивно

Глава «Локомотива» Нагорных: говорить, что нас не устраивает судейство, неспортивно
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал работу судей в матчах с участием железнодорожников.

«Много ли у меня вопросов к судейскому корпусу? За вторую часть сезона, к которой я имею отношение, вопросов не так много. После самого яркого матча со «Спартаком» в Кубке России были — только это. Больше никаких моментов, за которые мы могли бы предъявить, не было.

Устраивает ли меня работа Каманцева (глава судейского департамента РФС. — Прим. «Чемпионата»)? Мы не можем оценивать работу судейского корпуса РФС — это неправильно. Спорт — соперничество двух команд или спортсменов. Говорить, что нас не устраивает судейство, неспортивно. Оценивать работу всех судей должен РФС», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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