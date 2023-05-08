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Кто лишний в ЛЧ? И неймаризация Винисиуса. ХиТ#145

Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!

Описание и таймкоды:

00:10 — Привет, Ляказетт!

01:00 — Эдегор перевернул матч «Арсенал» – «Ньюкасл»

24:04 — Тен Хаг вообще справляется в «МЮ»?

39:47 — «Лацио» в кризисе, а Тео Эрнандес в чистом поле

49:56 — «Рома» – «Интер»: дерби команд без спонсора и без реализации

01:03:12 — Стадионы Севильи, будущее Анчелотти, токсичность Винисиуса

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Гриша отслеживает всё самое сочное про чемпионат Англии в своём Telegram-канале.

Кирилл делится эмоциями от чемпионства «Наполи».

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