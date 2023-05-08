Кто лишний в ЛЧ? И неймаризация Винисиуса. ХиТ#145
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Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube!
Описание и таймкоды:
00:10 — Привет, Ляказетт!
01:00 — Эдегор перевернул матч «Арсенал» – «Ньюкасл»
24:04 — Тен Хаг вообще справляется в «МЮ»?
39:47 — «Лацио» в кризисе, а Тео Эрнандес в чистом поле
49:56 — «Рома» – «Интер»: дерби команд без спонсора и без реализации
01:03:12 — Стадионы Севильи, будущее Анчелотти, токсичность Винисиуса
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Гриша отслеживает всё самое сочное про чемпионат Англии в своём Telegram-канале.
Кирилл делится эмоциями от чемпионства «Наполи».
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Комментарии
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