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Лантратов – лучший по отражению пенальти в Европе

Лантратов – лучший по отражению пенальти в Европе
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Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов – главный специалист по отражению пенальти в чемпионате России и Европе, сообщает Opta.

С момента дебюта Лантратова в РПЛ в августе 2020 года он отразил 8 из 24 пенальти (отбивает каждый третий 11-метровый удар).

С августа 2020-го ни один другой вратарь Премьер-Лиги не взял больше трёх пенальти. У Ильи существенный отрыв от ближайших преследователей:

8 — Илья Лантратов;
3 — Егор Бабурин;
3 — Игорь Акинфеев;
3 — Александр Беленов;
3 — Иван Ломаев;
3 — Сергей Песьяков.

Если сравнивать с первой десяткой топ-лиг Европы за этот же период, то Лантратов и там будет лучшим по этому показателю. Ближайший преследователь – вратарь «Эльче» Эдгар Бадия, в активе которого семь отражённых пенальти.

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