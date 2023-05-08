Лантратов – лучший по отражению пенальти в Европе

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов – главный специалист по отражению пенальти в чемпионате России и Европе, сообщает Opta.

С момента дебюта Лантратова в РПЛ в августе 2020 года он отразил 8 из 24 пенальти (отбивает каждый третий 11-метровый удар).

С августа 2020-го ни один другой вратарь Премьер-Лиги не взял больше трёх пенальти. У Ильи существенный отрыв от ближайших преследователей:

8 — Илья Лантратов;

3 — Егор Бабурин;

3 — Игорь Акинфеев;

3 — Александр Беленов;

3 — Иван Ломаев;

3 — Сергей Песьяков.

Если сравнивать с первой десяткой топ-лиг Европы за этот же период, то Лантратов и там будет лучшим по этому показателю. Ближайший преследователь – вратарь «Эльче» Эдгар Бадия, в активе которого семь отражённых пенальти.