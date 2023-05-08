Лантратов – лучший по отражению пенальти в Европе
Поделиться
Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов – главный специалист по отражению пенальти в чемпионате России и Европе, сообщает Opta.
С момента дебюта Лантратова в РПЛ в августе 2020 года он отразил 8 из 24 пенальти (отбивает каждый третий 11-метровый удар).
С августа 2020-го ни один другой вратарь Премьер-Лиги не взял больше трёх пенальти. У Ильи существенный отрыв от ближайших преследователей:
8 — Илья Лантратов;
3 — Егор Бабурин;
3 — Игорь Акинфеев;
3 — Александр Беленов;
3 — Иван Ломаев;
3 — Сергей Песьяков.
Если сравнивать с первой десяткой топ-лиг Европы за этот же период, то Лантратов и там будет лучшим по этому показателю. Ближайший преследователь – вратарь «Эльче» Эдгар Бадия, в активе которого семь отражённых пенальти.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 мая 2023
-
23:19
-
23:16
-
23:06
-
23:01
-
22:59
-
22:53
-
22:48
-
22:40
-
22:38
-
22:30
-
22:21
-
22:15
-
22:13
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:54
-
21:51
-
21:44
-
21:34
-
21:34
-
21:27
-
21:19
-
21:17
-
21:16
-
21:11
-
21:05
-
21:03
-
20:59
-
20:57
-
20:52
-
20:52
-
20:43
-
20:43
-
20:33
Партнерский контент