В весенней части сезона «Локомотив» выступает на одном уровне с «Зенитом» и ЦСКА

После победы в матче с командой «Сочи» (3:0) «Локомотив» набрал 22 очка в весенней части чемпионата. Это лучший результат в лиге наравне с санкт-петербургским «Зенитом» и ЦСКА.

Кроме того, по забитым голам в весенней части чемпионата «Локомотив» является единоличным лидером. В активе железнодорожников 25 голов после возобновления турнира.

Напомним, сегодня, 8 мая, в матче 26-го тура чемпионата России московский «Локомотив» взял верх над командой «Сочи» со счётом 3:0. На 41-й минуте «Локомотив» вышел вперёд благодаря голу Наира Тикнизяна. Всего через шесть минут Артём Карпукас удвоил преимущество своей команды. На 76-й минуте форвард железнодорожников Вильсон Изидор забил третий мяч в ворота «Сочи».

Благодаря этой победе подопечные Михаила Галактионова обошли сочинцев в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» занимает девятую строчку, набрав 35 очков в 26 играх. «Сочи» располагается на десятом месте, у команды 34 очка после 26 туров.