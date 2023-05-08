«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» намерены побороться за Битшиабу

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» готовятся вступить в борьбу за подписание молодого защитника «ПСЖ» Эль-Шадая Битшиабу, сообщает Le10Sport.

По информации источника, английские гранды на данный момент обдумывают возможные варианты сделки и пока не вступали в переговоры с представителями «ПСЖ». Сам игрок ещё не принял решение, желает ли он покинуть парижан и перейти в другой чемпионат.

Отмечается, что 17-летним защитником также интересуются «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия». Оба немецких клуба уже направили парижанам предложения в размере € 15 млн.

В текущем сезоне на счету Битшиабу 13 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями.

Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает варианты продажи 17-летнего защитника.