«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» намерены побороться за Битшиабу

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» готовятся вступить в борьбу за подписание молодого защитника «ПСЖ» Эль-Шадая Битшиабу, сообщает Le10Sport.
По информации источника, английские гранды на данный момент обдумывают возможные варианты сделки и пока не вступали в переговоры с представителями «ПСЖ». Сам игрок ещё не принял решение, желает ли он покинуть парижан и перейти в другой чемпионат.
Отмечается, что 17-летним защитником также интересуются «Айнтрахт» и дортмундская «Боруссия». Оба немецких клуба уже направили парижанам предложения в размере € 15 млн.
В текущем сезоне на счету Битшиабу 13 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями.
Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает варианты продажи 17-летнего защитника.
- 8 мая 2023
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