Изидор отличился в четырёх играх подряд, выходя на замену

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор, автор третьего гола в ворота команды «Сочи», отличился в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги подряд, причём каждый раз он забивал, начиная матч на скамейке запасных. Это лучший показатель в чемпионате за последние 10 лет: в сезоне-2012/2013 игрок «Анжи» Ласина Траоре забил в пяти матчах подряд, вступая в игру со скамейки, сообщает Opta.
Сегодня, 8 мая, в матче 26-го тура чемпионата России московский «Локомотив» взял верх над командой «Сочи» со счётом 3:0. На 41-й минуте «Локомотив» вышел вперёд благодаря голу Наира Тикнизяна. Всего через шесть минут Артём Карпукас удвоил преимущество своей команды. На 76-й минуте форвард железнодорожников Вильсон Изидор забил третий мяч в ворота «Сочи».
Благодаря этой победе подопечные Михаила Галактионова обошли сочинцев в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» занимает девятую строчку, набрав 35 очков в 26 играх. «Сочи» располагается на десятом месте, у команды 34 очка после 26 туров.
- 8 мая 2023
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