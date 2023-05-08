Анчелотти: Модрич сыграет с «Манчестер Сити»
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Во вторник, 9 мая, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Реал» встретится с «Манчестер Сити». Наставник «сливочных» Карло Анчелотти на пресс-конференции подтвердил готовность полузащитника Луки Модрича сыграть.
«Когда у Модрича всё хорошо, он играет. Сейчас у него всё хорошо, и завтра он будет играть. Кто сформирует линию полузащиты? Я вам скажу так: это будкт Модрич и ещё два игрока», – цитирует Анчелотти Marca.
Напомним, хорватский полузащитник «Реала» Модрич получил травму подколенного сухожилия 25 апреля в матче с «Жироной». В минувшие выходные хорват провёл на поле восемь минут, приняв участие в финале Кубка Испании с «Осасуной». Матч завершился победой мадридской команды со счётом 2:1.
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