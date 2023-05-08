Гвардиола – о «Сити» в Лиге чемпионов: однажды мы выйдем в финал и выиграем его

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом».
«Нам не нужна дополнительная мотивация — мы просто хотим пробиться в финал. Если будем настойчивы, то однажды мы добьёмся этого. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, необходимо побеждать лучшие команды, к каким и относится мадридский «Реал».
Мы в Мадриде для того, чтобы попытаться ещё раз, но никак не для того, чтобы отомстить. То, что произошло в прошлом сезоне, уже не изменить. Для нас это ещё один шанс, не более того.
Чувствую ли я себя ближе к победе в Лиге чемпионов? Когда я только пришёл в «Сити», то сразу думал, что смогу выиграть её. Таков мой менталитет.
Уверен, что однажды мы выйдем в финал и выиграем его», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
Первая полуфинальная игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде во вторник, 9 мая. Начало матча — в 22:00 мск.
- 8 мая 2023
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