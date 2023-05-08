Гаджиев объяснил, что необходимо для обострения борьбы с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о гегемонии «Зенита» в чемпионате России.
«У нас гораздо больше предпосылок для более серьёзной конкуренции с «Зенитом», чем, например, в Германии для борьбы с «Баварией». Но это возможно только в том случае, если в других клубах будут более эффективно проходить организационный и тренировочный процессы. Всё, что связано с селекцией, эффективным расходованием средств. Нужно повышать и уровень организации, и качество подготовки команды. Здесь у конкурентов питерцев есть значительный резерв. Я не считаю, что «Зенит» имеет настолько большие ресурсы и возможности, чтобы выигрывать чемпионский титул задолго до окончания чемпионата с большим отрывом. Отрыв не должен быть таким», – сказал Гаджиев в интервью Vprognoze.ru.
- 8 мая 2023
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