Гуренко: думаю, «Ростов» набрал даже больше очков, чем планировали в клубе

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко проанализировал выступление «Ростова» в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Если брать по подбору игроков, то они и «Спартаку» уступают, и ЦСКА. Но то, что они навязали эту борьбу, — это тренерская работа, ребята — молодцы. Всё равно есть какая-то планка, какой-то предел. Считаю, что они и так в этом сезоне хорошо играли.

Не прыгнули ли они выше головы? Я думаю, они где-то набрали даже больше очков, чем планировали. Просто другие клубы теряли очки. То же «Динамо» не показало свой уровень, «Спартак» тоже нестабилен, ЦСКА только в концовке набрал обороты. Поэтому как получилось, так и получилось. В целом по подбору игроков «Ростов» должен занимать шестое-восьмое место», — сказал Гуренко в интервью «Евро-Футбол.Ру».

«Ростов» находится на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах.