Борис Игнатьев: вряд ли потусторонние силы помогают «Зениту» выигрывать титулы

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал досрочное чемпионство «Зенита» в Премьер-Лиге.

«Номинально конкуренция была, но в реалиях всё было ясно. Многие, кто внимательно следит за футболом, предрекал победу этой команды. Причины вполне очевидны и понятны. Здесь всё справедливо и по-спортивному. Многие говорят, что в играх «Зенита» часто есть замечания к людям, которые обслуживают матчи. Но они не настолько весомые. Вряд ли потусторонние силы помогают питерцам выиграть титул. Так что победа «Зенита» в чемпионате вполне объективна. Главные действующие лица – это тренерский штаб и сами футболисты, конечно.

Может ли поменяться ситуация в следующем сезоне? Точно о таких вещах сказать нельзя. Вдруг завтра ЦСКА или «Спартак» купят Роналду и Месси. И все это может произойти быстро. Исходя из сегодняшних реалий, я бы сказал однозначно – у «Зенита» большие шансы сохранить титул и в следующем сезоне», – приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».