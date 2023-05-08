Рафаэл Леау предложил Мбаппе перейти в «Милан»

Вингер «Милана» Рафаэл Леау похвалил форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и предложил ему присоединиться к «россонери».
«Он лучший игрок, с которым я когда-либо сталкивался. А самое главное – он фанат «Милана». Ему стоит перейти в нашу команду.
В «Милане» царит лучшая атмосфера, которую я когда-либо видел», – приводит слова Леау Mundo Deportivo.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Он является лучшим бомбардиров в истории французского клуба.
В текущем сезоне на счету форварда 39 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился 36 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что если Мбаппе и перешёл в чемпионат Италии, то выступал бы исключительно за «Милан».
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