Месси: я осуществил свою самую большую мечту

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после того, как он был признан спортсменом года, получив награду от Laureus World Sports Awards.

«Большое спасибо за то, что дали мне эту награду. Мне очень приятно быть на этом гала-концерте. Для меня большая честь разделить эту награду с другими лауреатами. Всегда приятно получать такое признание, но футбол — это командный вид спорта, и в этом году я осуществил свою самую большую мечту: выиграть чемпионат мира со своей сборной. Я получил много радости от выступлений за «Барселону» и пережил много грустных моментов со сборной. Счастлив, что нам удалось преодолеть все препятствия на этом пути», – цитирует Месси RMC.

Напомним, Месси был выбран спортсменом года по версии Laureus. Аргентинец опередил в голосовании своего одноклубника Килиана Мбаппе и испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Лео стал первым спортсменом в истории вручения награды, которым победил в индивидуальной номинации и при этом был частью команды (сборная Аргентины), признанной командой года.