«Сассуоло» и «Болонья» не выявили сильнейшего в матче 34-го тура Серии А
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Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором «Сассуоло» на своём поле играл с «Болоньей». Встреча состоялась в Реджо-нель-Эмилии на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре» и завершилась вничью со счётом 1:1.
Счёт в матче на 15-й минуте открыл нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди, но в концовке первого тайма аргентинский полузащитник «Болоньи» Николас Домингес восстановил равновесие. После перерыва соперники голов не забивали.
«Сассуоло» занимает 13-е место в таблице Серии А, набрав 44 очка в 34 играх. «Болонья» расположилась на 10-й строчке, набрав 46 очков. Команда Тьяго Мотты не может выиграть на протяжении пяти туров Серии А. Лидирует в чемпионате Италии «Наполи», досрочно оформивший чемпионский титул.
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