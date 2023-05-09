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Деян Ловрен отреагировал на комментарий Бен-Арфа по поводу уходя Оляса

Защитник «Лиона» Деян Ловрен отреагировал на заявление Атема Бен-Арфа, который прокомментировал уход Жана-Мишеля Оляса из «Лиона» в довольно резком тоне.

«Ищите уважения, а не внимания. Оно сохраняется дольше», — написал Ловрен в соцсетях, сопроводив пост хэштегом #HBA (Hatem Ben Arfa).

Напомним, вчера, 8 мая, стало известно, что Жан-Мишель Оляс покинул пост президента «Лиона» после 36 лет работы. Бывший игрок «ткачей» Атем Бен-Арфа написал на своей странице в соцсетях фразу о том, что «футбол не будет скучать по Олясу», спровоцировав шквал негодования.

В поддержку Оляса, в частности выступили президент французской профессиональной лиги Венсан Лабрюн, а также бывший футболист «Лиона» Андерсон. Клод Макелеле заявил, что Олясу «нужно поставить памятник».