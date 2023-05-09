Деян Ловрен отреагировал на комментарий Бен-Арфа по поводу уходя Оляса

Защитник «Лиона» Деян Ловрен отреагировал на заявление Атема Бен-Арфа, который прокомментировал уход Жана-Мишеля Оляса из «Лиона» в довольно резком тоне.
«Ищите уважения, а не внимания. Оно сохраняется дольше», — написал Ловрен в соцсетях, сопроводив пост хэштегом #HBA (Hatem Ben Arfa).
Напомним, вчера, 8 мая, стало известно, что Жан-Мишель Оляс покинул пост президента «Лиона» после 36 лет работы. Бывший игрок «ткачей» Атем Бен-Арфа написал на своей странице в соцсетях фразу о том, что «футбол не будет скучать по Олясу», спровоцировав шквал негодования.
В поддержку Оляса, в частности выступили президент французской профессиональной лиги Венсан Лабрюн, а также бывший футболист «Лиона» Андерсон. Клод Макелеле заявил, что Олясу «нужно поставить памятник».
- 9 мая 2023
-
00:56
-
00:49
-
00:46
-
00:42
-
00:33
-
00:27
-
00:20
-
00:19
-
00:09
-
00:01
- 8 мая 2023
-
23:49
-
23:46
-
23:44
-
23:38
-
23:30
-
23:27
-
23:19
-
23:16
-
23:06
-
23:01
-
22:59
-
22:53
-
22:48
-
22:40
-
22:38
-
22:30
-
22:21
-
22:15
-
22:13
-
22:01
-
22:00
-
21:55
-
21:54
-
21:51
-
21:44