Месси не хочет покидать Европу, против переезда в Саудовскую Аравию выступает жена

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, чей контракт с «ПСЖ» истекает будущим летом, в эти недели всерьёз рассматривал возможность перехода в Саудовскую Аравию. Однако, по информации L'Equipe, аргентинский нападающий медлит с принятием решения, потому что предпочитает оставаться в Европе.
Кроме того, сообщает французское издания, против переезда настроена жена футболиста Антонела, которая не решается перебираться в Саудовскую Аравию с тремя маленькими сыновьями.
Напомним, саудовская команда «Аль-Хиляль» надеялась убедить Месси подписать контракт, пригласив также вместе с Лео его бывших партнёров по «Барселоне», Серхио Бускетса и Хорди Альбу.
Недавно Месси совершил поездку в Саудовскую Аравию, в результате чего нападающий был дисквалифицирован «ПСЖ» на две недели, поскольку его визит не был санкционирован клубом. После этого Месси публично извинился перед руководством «ПСЖ» и товарищами по команде и с понедельника, 8 мая, вернулся к тренировкам.
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