Дом Родриго ограбили во время финала Кубка Испании

Дом нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса ограбили во время матча финала Кубка Испании с «Осасуной» (2:1). Об этом сообщает Marca.

Испанская полиция разыскивает людей, которые проникли в дом Родриго во время матча, воспользовавшись отсутствием игрока и его родителей. Об инциденте в правоохранительные органы сообщил сотрудник охраны, обнаруживший беспорядок в некоторых комнатах. Информация о том, какое имущество было похищено, пока не появилась. Семья игрока проживает в элитном доме в районе Ла Моралеха.

Родриго отметился дублем в матче с «Осасуной», забив в начале встречи после передачи Винисиуса Жуниора и на 70-й минуте. Нападающий был признан лучшим игроком финала Кубка Испании, а «Реал» выиграл трофей.