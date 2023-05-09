Роналду оттолкнул сотрудника «Аль-Халиджа», который делал с ним селфи после матча

Нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду оттолкнул представителя футбольного клуба «Аль-Халидж», который пытался сделать фото с португальским игроком.
После матча чемпионата Саудовской Аравии представитель «Аль-Халиджи» положил руку на плечо Роналду и попытался сделать с ним селфи, однако, португальский форвард оттолкнул его.
Сам матч завершился со счётом 1:1.
Напомним, Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.
В нынешнем сезоне чемпиона Саудовской Аравии португалец принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив 12 голов и 2 результативные передачи.
Болельщики «Аль-Насра» скандируют имя Роналду
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