«К такому матчу надо подходить иначе». И. Федотов — о судействе в игре «Зенит» — «Спартак»

Бывший судья Игорь Федотов проанализировал работу судейской бригады Павла Кукуяна на матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» принимал на своём поле «Спартак» (3:2).

«Большинство смотрит на ошибки арбитров, а я оцениваю шире и также обращаю внимание на их перемещение и позиции. В этом плане расстроил Кукуян. С одной стороны, порадовало, что не было драки, и я считаю, что Павел действительно вывез эту игру. Но с другой — по-судейски, по ключевым эпизодам и расположению его работа немного удручает. К этому матчу надо было подходить по-другому, а Кукуян, похоже, снизил требования к себе. Когда судьи получают такие игры, они должны работать по максимуму, вне зависимости от статуса. У Кукуяна я этого не увидел», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, 7 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге проходил матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местный «Зенит» переиграл «Спартак» со счётом 3:2 и официально оформил чемпионство.