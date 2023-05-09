Неймар знает о планах «ПСЖ» продать его и хочет сам покинуть клуб

«ПСЖ» намерен летом продать бразильского нападающего клуба Неймара, сообщает UOL.

По данным источника, бразильский нападающий знает о планах клуба и сам планирует покинуть команду. Отмечается, активный интерес к игроку проявляют в Англии, где на футболиста претендуют «Челси», «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед».

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года с возможностью продления ещё на один год. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 70 млн.

В нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 17 результативных передач.

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