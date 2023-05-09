Арбитр Федотов: футболист «Торпедо» просто обманул Турбина

Бывший арбитр Игорь Федотов положительно оценил работу Евгения Турбина и его помощников на матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ахмат» разгромил «Торпедо» (5:1).

«Хорошая работа Турбина. Второй тур подряд он здорово себя проявляет. Хотя, несмотря на счёт, я бы не сказал, что это была простая игра. Единственный момент — на 4-й минуте арбитр не показал жёлтую футболисту «Торпедо» за грубую игру. Более того, он почему-то развернул фол в другую сторону. Игрок «Торпедо» просто обманул Турбина, хотя сам наступил на ногу соперника», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, 6 мая «Торпедо» на своём поле разгромно уступило «Ахмату». Финальный свисток Турбина зафиксировал счёт 1:5.