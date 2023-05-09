Капелло: на данный момент Мбаппе лучше Месси

Известный итальянский специалист Фабио Капелло сравнил нападающих «ПСЖ» Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

«Месси делал то, что он делал на протяжении всей своей карьеры и на протяжении стольких лет. Он фантастичен. Он был лучшим на протяжении нескольких лет. Но на данный момент Мбаппе лучше. Он силен, он быстр, он забивает голы. Даже если у него нет такой магии, как у Месси», — приводит слова Капелло Marca.

Ранее Месси выиграл награду Laureus в номинации «Спортсмен года». Аргентинский нападающий опередил в голосовании Мбаппе и испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 19 результативных передач.

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