«Тоже пил этот волшебный эликсир, но 50 голов не забивал». Гвардиола — о таланте Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поставил под сомнение решающее влияние молока на успешное выступление нападающего команды Эрлинга Холанда.

«Холанд чувствует себя очень сильным. Люди говорят, что он пьёт молоко. Я тоже пил этот волшебный эликсир, но 50 голов не забивал.

Я бы посоветовал мальчикам, которые хотят подражать Холанду, стараться смотреть на его навыки, а не его напитки», – приводит слова Гвардиолы The Athletic.

Напомним, норвежский нападающий «Манчестер Сити» отметился забитым мячом в перенесённом матче 28-го тура АПЛ с «Вест Хэмом». Этот гол стал для форварда 35-м в текущем сезоне. Холанд побил абсолютный рекорд Премьер-лиги по количеству забитых мячей в одном сезоне

Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона: