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«Тоже пил этот волшебный эликсир, но 50 голов не забивал». Гвардиола — о таланте Холанда

«Тоже пил этот волшебный эликсир, но 50 голов не забивал». Гвардиола — о таланте Холанда
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поставил под сомнение решающее влияние молока на успешное выступление нападающего команды Эрлинга Холанда.

«Холанд чувствует себя очень сильным. Люди говорят, что он пьёт молоко. Я тоже пил этот волшебный эликсир, но 50 голов не забивал.

Я бы посоветовал мальчикам, которые хотят подражать Холанду, стараться смотреть на его навыки, а не его напитки», – приводит слова Гвардиолы The Athletic.

Напомним, норвежский нападающий «Манчестер Сити» отметился забитым мячом в перенесённом матче 28-го тура АПЛ с «Вест Хэмом». Этот гол стал для форварда 35-м в текущем сезоне. Холанд побил абсолютный рекорд Премьер-лиги по количеству забитых мячей в одном сезоне

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