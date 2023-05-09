Вингер «Реала» Родриго заявил, что команда не знает, как сдержать форварда «Сити» Холанда

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс выразил опасения в связи с предстоящей игрой с «Манчестер Сити».

«Сити» всегда выглядит пугающе. Это отличная команда, которая очень хорошо играет. Но мы уверены, что способны победить.

Холанд забивает много голов. Никто не знает, как его остановить, и я надеюсь, что ему не удастся нам забить», – приводит слова Родриго TVE.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 9 мая. Начало — в 22:00 мск.

Напомним, норвежский нападающий «Манчестер Сити» отметился забитым мячом в перенесённом матче 28-го тура АПЛ с «Вест Хэмом». Этот гол стал для форварда 35-м в текущем сезоне. Холанд побил абсолютный рекорд Премьер-лиги по количеству забитых мячей в одном сезоне