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Вингер «Реала» Родриго заявил, что команда не знает, как сдержать форварда «Сити» Холанда

Вингер «Реала» Родриго заявил, что команда не знает, как сдержать форварда «Сити» Холанда
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Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс выразил опасения в связи с предстоящей игрой с «Манчестер Сити».

«Сити» всегда выглядит пугающе. Это отличная команда, которая очень хорошо играет. Но мы уверены, что способны победить.

Холанд забивает много голов. Никто не знает, как его остановить, и я надеюсь, что ему не удастся нам забить», – приводит слова Родриго TVE.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 9 мая. Начало — в 22:00 мск.

Напомним, норвежский нападающий «Манчестер Сити» отметился забитым мячом в перенесённом матче 28-го тура АПЛ с «Вест Хэмом». Этот гол стал для форварда 35-м в текущем сезоне. Холанд побил абсолютный рекорд Премьер-лиги по количеству забитых мячей в одном сезоне

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