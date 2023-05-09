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Анчелотти ответил на вопрос о тактике «Реала» в матче с «Манчестер Сити»

Анчелотти ответил на вопрос о тактике «Реала» в матче с «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Реалу» нужно будет много мужества, много сил и много опыта. Плюс желание всех игроков продолжать побеждать. Будет ли «Реала» больше атаковать или обороняться? Если ты хорошо защищаешься, то должен получить как минимум ничью. Это не значит, что мы не будем атаковать, потому что у нас есть для этого качества. Но не будем забывать, что в прошлом году в двух матчах с «Манчестер Сити» мы пропустили пять мячей и забили шесть. Я бы взял это на этот год», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

Напомним, первый матч состоится 9 мая. Ответная встреча запланирована на 17 мая.

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