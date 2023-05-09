«Аль-Хиляль» хочет пригласить Верратти, чтобы убедить Месси перейти в клуб

Саудовский «Аль-Хиляль» планирует подписать одноклубника Лионеля Месси из «ПСЖ» Марко Верратти, чтобы убедить аргентинца перейти в клуб, сообщает Get Football News France со ссылкой на журналиста Мохаммеда Бухафси
Верратти рассматривает возможность такого трансфера на фоне неудачного сезона в «ПСЖ», несмотря на то, что в прошлом году подписал с парижанами новый контракт до конца сезона-2025/26.
Ранее сообщалось, что на данный момент предложение из Саудовской Аравии является единственным, которое поступило аргентинцу. Предлагаемый контракт рассчитан на два сезона суммой в € 600 млн.
В текущем сезоне Месси провёл 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге
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