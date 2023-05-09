Яя Туре: не ассоциируйте меня с чушью и стереотипами об африканских проклятиях

Экс-полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал слова своего бывшего агента Дмитрия Селюка, что проклятия шаманов, которые не позволят Хосепу Гвардиоле выиграть Лигу чемпионов с «Манчестер Сити», пока тот не извинится перед его экс-клиентом, снято.

«СМИ цитируют моего бывшего агента о «проклятии». Пожалуйста, не ассоциируйте меня с этой чушью и стереотипами об африканских проклятиях.

Медиа, идите дальше, пожалуйста. Этот мужчина меня никоим образом не представляет. Усиление этих стереотипов вредно», — написал Яя Туре на своей страничке в «твиттере».

В бытность игрока Яя Туре выступал за «Манчестер Сити», «Барселону», «Монако», «Олимпиакос» и донецкий «Металлург».

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