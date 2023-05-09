Гарри Кейн: новый тренер? Это дело клуба

Нападающий и капитан «Тоттенхэма» Гарри Кейн ответил на вопрос о назначении нового главного тренера в клуб.

«Новый тренер? Это дело клуба. Если всё закончится разговором с президентом клуба в конце сезона, то, уверен, он расскажет мне, что думает.

Клуб примет лучшее решение для всех: для игроков, для фанатов, для клуба в целом», – приводит слова Кейна журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет назначить немецкого специалиста Юлиана Нагельсмана главным тренером команды. Лондонский клуб активно пытается привлечь Нагельсмана в проект. Руководство «Тоттенхэма» уже провело с тренером переговоры.

Нагельсман является безработным после увольнения из мюнхенской «Баварии».