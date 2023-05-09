Гарри Кейн: новый тренер? Это дело клуба
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Нападающий и капитан «Тоттенхэма» Гарри Кейн ответил на вопрос о назначении нового главного тренера в клуб.
«Новый тренер? Это дело клуба. Если всё закончится разговором с президентом клуба в конце сезона, то, уверен, он расскажет мне, что думает.
Клуб примет лучшее решение для всех: для игроков, для фанатов, для клуба в целом», – приводит слова Кейна журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет назначить немецкого специалиста Юлиана Нагельсмана главным тренером команды. Лондонский клуб активно пытается привлечь Нагельсмана в проект. Руководство «Тоттенхэма» уже провело с тренером переговоры.
Нагельсман является безработным после увольнения из мюнхенской «Баварии».
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