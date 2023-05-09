Главный тренер «Коринтианса» не хочет работать с переходящим в «Зенит» Ду Кейросом

Наставник «Коринтианса» Вандерлей Лушембурго сообщил, что полузащитник Ду Кейрос больше не сыграет за клуб. Он не хочет работать с футболистом, который уже через месяц отправится в Россию.

«Я говорил с правлением, Ду Кейрос больше не сыграет. Он уже продан. У меня нет причин работать с игроком, который уйдёт через месяц. Он уже продан, ему нужно идти, готовиться к новому профессиональному моменту и этапу карьеры», — приводит слова тренера Goleada Info.

Напомним, Ду Кейрос и защитник «Коринтианса» Роберт Ренан стали игроками «Зенита» в результате обмена. К бразильской команде на постоянной основе присоединился форвард Юри Алберто.

Ду Кейрос должен прибыть в расположение «Зенита» летом. Ориентировочная дата — начало июня.