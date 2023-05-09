Родри — о матче с «Реалом» в ЛЧ: футбол даёт возможность отомстить

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес высказался о грядущем полуфинальном матче своего клуба с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов, а также о форварде Эрлинге Холанде.

«Футбол даёт возможность отомстить. Вы всегда можете учиться на прошлом опыте. Мы снова здесь, чтобы сражаться с новой мотивацией. В этом году мы хорошо выступаем.

Холанд – очень важный для нас игрок. Мы никогда не сомневались в его способности забивать голы. Он хорошо вписывается в команду. Как команда, мы сейчас переживаем лучший момент.

Холанд – очень простой парень. Ему 22 года, он ещё ребенок. Если я себя считаю молодым, то что же говорить о нём. Он такой скромный, что хочет слушать, учиться и хочет совершенствоваться», — приводит слова Родри City Zone.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, начало встречи — в 22:00 мск.

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