Араз Озбилиз: у Сперцяна все шансы заиграть в топ-5 лиг европейского футбола

Бывший полузащитник московского «Спартака» Араз Озбилиз поделился мнением о том, сможет ли полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заиграть в Европе.
«Общался с Эдуардом Сперцяном в ноябре, сказал ему: «Одной ногой ты должен уже быть в Европе». Для этого полузащитника важны клуб и лига, но Эдик уже готов к игре в Европе. У него все шансы заиграть в топ-5 лиг европейского футбола.
Сперцян не раз мне говорил, что рад всем условиям в «Краснодаре», но ему всё ещё больше хочется поиграть в Европе. Его задача — попасть туда, и только потом можно будет говорить об уровне этого футболиста. Если брать его качества и функционал, то это специфический вопрос. Однако Эдуарду больше всего подойдёт Испания или Германия. Может, через год ситуация изменится, но пока Сперцяну нужно работать и прибавлять с каждым днём», — приводит слова Озбилиза Sport24.
Напомним, после 26-го тура РПЛ «Краснодар» в турнирной таблице расположился на шестой строчке, имея в активе 42 очка.
- 9 мая 2023
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