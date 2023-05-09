«Это часть футбола». Форвард «Торпедо» Караев — об отстранении Кутепова и других игроков
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Нападающий московского «Торпедо» Давид Караев высказался об отстранении трёх игроков основного состава автозаводцев, отметив, что в футболе такие ситуации являются обычными, а он сам также может быть наказан подобным образом в будущем.
«Общаемся с ребятами, которых отстранили. Это футбол, и такие ситуации случаются. В такой же ситуации могу я завтра оказаться, как и любой другой футболист. Поэтому сегодня — здесь, завтра — в другом месте. Это часть футбола», — приводит слова Караева «Матч ТВ».
Напомним, игроки «Торпедо» Илья Кутепов, Равиль Нетфуллин и Юрий Журавлёв были отстранены от тренировок с основной командой по решению главного тренера Жозепа Клотета. Футболисты тренируются с молодёжной командой автозаводцев.
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