Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это часть футбола». Форвард «Торпедо» Караев — об отстранении Кутепова и других игроков

«Это часть футбола». Форвард «Торпедо» Караев — об отстранении Кутепова и других игроков
Комментарии

Нападающий московского «Торпедо» Давид Караев высказался об отстранении трёх игроков основного состава автозаводцев, отметив, что в футболе такие ситуации являются обычными, а он сам также может быть наказан подобным образом в будущем.

«Общаемся с ребятами, которых отстранили. Это футбол, и такие ситуации случаются. В такой же ситуации могу я завтра оказаться, как и любой другой футболист. Поэтому сегодня — здесь, завтра — в другом месте. Это часть футбола», — приводит слова Караева «Матч ТВ».

Напомним, игроки «Торпедо» Илья Кутепов, Равиль Нетфуллин и Юрий Журавлёв были отстранены от тренировок с основной командой по решению главного тренера Жозепа Клотета. Футболисты тренируются с молодёжной командой автозаводцев.

Материалы по теме
Арбитр Федотов: футболист «Торпедо» просто обманул Турбина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023