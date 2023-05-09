«Реал» — «Манчестер Сити»: во сколько первый матч полуфинала Лиги чемпионов, где смотреть

Сегодня, 9 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов. Встретятся «Реал» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток Артура Диаша прозвучит в 22:00 мск.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
После 33-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» расположился в турнирной таблице на третьей строчке, имея в активе 68 очков. Команда отстаёт от второго места, на котором находится «Атлетико», на одно очко.
«Манчестер Сити» после 35-го тура английской Премьер-лиги занимает верхнюю строчку в турнирной таблице, набрав 82 очка. Ближайший преследователь, «Арсенал», отстаёт на одно очко, но у «Сити» есть игра в запасе.
Ответная встреча соперников запланирована на 17 мая, игра пройдёт в Манчестере. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
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